CONCERT DE FIN DE SAISON ! Mercredi 19 juillet, 18h00 Maison Folie Wazemmes Entrée libre

[CONCERT] FIN DE SAISON MFW

Maison Folie Wazemmes

Mer. 19 juillet | Dès 18h

Gratuit

Profitez d’un dernier concert de saison avant les vacances de la Maison Folie Wazemmes !

Au programme, trois groupes lillois style Rock-Punk à l’Auberge :

18h – Arsene Lupunk Trio [en acoustique]

20h – Nor Belgraad

22h – Naked Soft Men

[Plus d’infos en fin de post]

Entre deux riffs endiablés et show à faire trembler les murs de la Maison Folie, prenez le temps d’une boisson dans le bar de l’Auberge.

Ce même jour, retrouvez deux ateliers à la MFW :

14h-16h | Street View avec le Palais des Beaux Arts

15h30-17h | LES FOSSILES du Musée d’histoire naturelle à la Maison Folie Wazemmes

+ d’infos :

Arsène Lupunk, c’est une fiesta jubilatoire pour tous et toutes à grands coups de guitares, saxophones, trompette, ukulélé, contrepoubelle, banjo, cajon et bien plus encore !

Nor Belgraad dégage une grande énergie assez sombre, un mélange entre popo-électro et rock avec un style bien particulié. Un mélange de souvenirs et de frustrations bien assemblés dans leur album sorti en début d’année 2023.

Naked Soft Men, la Garage Band from Lille qui a sorti son premier EP fin 2022 ! On évoquera au mieux l’odeur d’un tas de vieux pneus l’élégance d’un pot troué ou la douceur d’une moquette usée pour décrire le projet. Naked/Soft ou les deux ? À vous de le découvrir …

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

