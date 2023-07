Atelier : street view avec le Palais des Beaux-Arts Maison Folie Wazemmes Lille, 19 juillet 2023, Lille.

[ATELIER] STREET VIEW AVEC LE PALAIS DES BEAUX-ARTS

Maison Folie Wazemmes

Mer. 19 juillet | 14h30 à 16h30

Gratuit – Dès 8 ans – Atelier famille

Le PBA débarque à la Maison Folie Wazemmes !

Un atelier « Street View » inspiré des plans-reliefs, les fameuses maquettes de villes du Palais des Beaux-Arts. Une création à partir de l’observation du quartier de Wazemmes et de ses spécificités urbaines.

Au programme : observation des façades et des styles architecturaux, identification des matériaux et des époques représentées, dessin et collage seront

L’objectif ? Réaliser une frise de maisons issues du quartier de Wazemmes !

Gratuit sur inscription par téléphone 03 20 78 20 23 (accueil ouvert mercredi/jeudi/vendredi de 14h à 17h)

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

