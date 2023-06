[ATELIER] CRÉES TA PLANCHE DE BD avec l’artiste bédéiste Morgan The Slug Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Mer. 12 juillet | 16h à 18h

Gratuit – Dès 8 ans

Après une présentation de planches dessinées par le maître Morgan, viendra le moment d’imaginer un scénario collectif. En plus de cela, créez votre personnage qui viendra s’illustrer dans votre planche de BD personnelle ! (4 à 6 cases)

Retrouvez l’univers de l’artiste : https://www.facebook.com/MorgantheSlug/

Gratuit sur inscription par téléphone 03 20 78 20 23 (accueil ouvert mercredi/jeudi/vendredi de 14h à 17h)

