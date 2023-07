ATELIERS – RENCONTRE – APERRITIVO & DJ SET Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Gratuit Le vendredi 07 juillet, retrouvez une soirée spéciale composée d’un atelier culinaire, une rencontre, un aperitivo et d’un DJ Set !

assistez au choix à un ou plusieurs moments de cet événement unique : 16h – 18h | Atelier Culinaire – Italie | Valentina Cucina 18h-19h30 | rencontre « Naples : Les Biens Communs comme espaces créatifs pour la régénération des politiques culturelles » | d’Amato Stahly Dès 19h30 | Aperitivo italien avec les mets confectionnés par vos soins Dès 20h30 | DJ Skizzo Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

