RENCONTRE, APERITIVO & DJ SET Maison Folie Wazemmes Lille, 7 juillet 2023, Lille.

RENCONTRE, APERITIVO & DJ SET Vendredi 7 juillet, 18h00 Maison Folie Wazemmes Gratuit

Rencontre « Naples : Les Biens Communs comme espaces créatifs pour la régénération des politiques culturelles »

Maison Folie Wazemmes

Vendredi 7 juillet – 18h (1h30)

Gratuit

Dans le cadre de la programmation estivale de la Maison Folie Wazemmes, une rencontre autour des biens communs aura lieu le vendredi 7 juillet à 18h.

« Depuis 2012, la ville de Naples en Italie a connu une floraison sans précédent de mobilisations visant à occuper de nombreux espaces publics abandonnés, sous-utilisés ou symbolisant encore la crise de la politique; espaces publics ensuite ramenés à la vie sociale et culturelle de la ville.

Un mouvement né des mobilisations des travailleurs du spectacle, des intermittents, qui a impliqué en peu de temps une grande partie des mouvements sociaux réunis autour du débat des Biens Communs .

En 10 ans ces espaces publics, autogérés selon des pratiques de démocratie participative, sont passés d’une logique qu’on pourrait qualifier de squatting, d’occupation ou de conflits, à une logique constitutive d’une nouvelle institution populaire.

À partir du 2015 ces espaces ont été reconnus par plusieurs délibérations de la municipalité qui leur a attribué le statut juridique de Biens Communs “à usage civique”, en inaugurant un nouveau modèle de gestion de l’espace public et en contribuant à la régénération des politiques sociales et culturelles dans une période de grande crise économique. »

Avec les interventions de :

– Andrea de Goyzueta, Acteur, Producteur de théâtre, Activiste et membre de l’Osservatorio Beni Comuni città di Napoli

– Ana Sofia Acosta Alvarado, Doctorante en Economie, Université Sorbonne Paris Nord

– Camilla Crea, Professeure de droit privé à l’Université du Sannio (Italie)

La rencontre est précédée [16h-18h] d’un atelier de cuisine avec « Valentina Cucina » qui vous partagera toutes ses astuces autour de la préparation du menu ci-dessous :

– Bruschette au fromage frais et courgettes à scapece

– Financier aux olives et parmesan

– Tartelette à la ricotta et tomates cerises confites

– Migliaccio salé

– Frittatine aux olives, tomates cerises et mozzarella

La rencontre sera suivie d’un apéro italien et d’un DJ set avec DJ Skizzo

Gratuit sur inscription par téléphone 03 20 78 20 23 (accueil ouvert mercredi/jeudi/vendredi de 14h à 17h)

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

