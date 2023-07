ATELIER CULINAIRE | VALENTINA CUCINA Maison Folie Wazemmes Lille, 7 juillet 2023, Lille.

ATELIER CULINAIRE | VALENTINA CUCINA

Maison Folie Wazemmes

Ven. 07 juillet

Gratuit

Le 7 juillet, les saveurs de l’Italie s’invitent à la Maison Folie Wazemmes pour un atelier culinaire avec Valentina Cucina !

Au menu, venez partager un moment convivial en cuisinant des spécialités italiennes à partir de produits frais de saison ! Valentina vous partagera toutes ses astuces autour de la préparation du menu ci-dessous :

– Bruschette au fromage frais et courgettes à scapece

– Financier aux olives et parmesan

– Tartelette à la ricotta et tomates cerises confites

– Migliaccio salé

– Frittatine aux olives, tomates cerises et mozzarella

À la suite de cet atelier, vous avez la possibilité d’assister à la rencontre « Naples : Les Biens Communs comme espaces créatifs pour la régénération des politiques culturelles » [18h-19h]

La rencontre sera suivie dès 19h d’un aperitivo italien avec les mets confectionnés par vos soins pendant l’atelier ainsi qu’un dj set de DJ Skizzo dès 20h30 !

Inscriptions au 03 20 78 20 23 [accueil ouvert du mercredi au vendredi | 14h à 17h]

Ville de Lille | Valentina Cucina

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

