G R OO V E | Soa Ratsifandrihana Maison Folie Wazemmes Lille, 27 juin 2023, Lille.

G R OO V E | Soa Ratsifandrihana Mardi 27 juin, 20h30 Maison Folie Wazemmes De 5€ à 14€

En assemblant différentes danses qui l’inspirent, la chorégraphe fait naître une énergie nouvelle, vive et spontanée.

g r oo ve est un solo de danse qui fait dialoguer des images et des danses intimes et populaires. Parmi elles, l’Afindrafindrao, danse du XIXème siècle, typiquement « gasy » – provenant de l’île rouge dont Soa Ratsifandrihana est originaire : Madagascar. Elle ébauche aussi quelques pas de Madison, la première chorégraphie qu’elle a apprise, popularisée dans les années 60 avec le chanteur afro-américain Al Brown. Elle y ajoute un clin d’œil à Pepito, danseur de popping dont elle admire les quarts-de-tours stylisés…

g r oo v e est un assemblage de références citées puis transformées et détournées avec agilité. La création musicale, entre glitch et Hip Hop, répond à la lumière et à la danse pour créer un espace-temps mouvant au service d’une énergie : le groove.

Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’équipe artistique, animé par François Frimat, philosophe et président du festival.

Photographie originale © Lara Gasparotto

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet.

Le 27 juin à 20h30 à la maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Accès :

Métro arrêts Wazemmes, Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2)

V’lille station rue de l’hôpital St Roch

—

Festival Latitudes Contemporaines #21 | 6 – 28 juin 2023

Découvrez l’ensemble de la programmation du festival et accédez à notre billetterie !

—

Lieux partenaires du festival :

LE GRAND SUD | maison Folie Wazemmes | La Rose des vents | La Condition Publique | l’Opéra de Lille | Théâtre de l’Oiseau-Mouche | Théâtre Massenet | Musée LaM | L’Aéronef | Bibliothèque Municipales de Lille | Le Couvent des Dominicains | La Fileuse

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 00 33 3 20 78 20 23 http://www.maisonsfolie-lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/evenement/27-06-2023-20-30-g-r-oo-ve »}] [{« link »: « https://latitudescontemporaines.com/agenda-festival/g-r-oo-ve-2/ »}, {« link »: « https://latitudescontemporaines.com/agenda-du-festival/ »}, {« link »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T20:30:00+02:00 – 2023-06-27T21:15:00+02:00

2023-06-27T20:30:00+02:00 – 2023-06-27T21:15:00+02:00

Retrouvez les crédits sur notre site internet.