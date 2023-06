IN YOUR HEAD | Pol Pi & Solistenensemble Kaleidoskop Maison Folie Wazemmes Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

IN YOUR HEAD | Pol Pi & Solistenensemble Kaleidoskop Samedi 24 juin, 19h00 Maison Folie Wazemmes De 5€ à 14€ Comment la musique investit les corps, les traverse ? La partition d'IN YOUR HEAD agit comme un intermédiaire entre le langage des notes et celui des corps.

Avec l’intuition d’exposer une musique incarnée, le chorégraphe Pol Pi, musicien de formation, explore aux côtés de quatre musiciennes de l’ensemble berlinois Kaleidoskop la partition du quatuor n°8 de Chostakovitch. Ensemble, iels dessinent une série de portraits en résonance avec la musique. Guidant chaque souffle des musiciennes, chaque inflexion d’un doigt ou déplacement d’un membre, la partition fait lien entre les préoccupations de Chostakovitch et celles du présent. Dans ce chassé-croisé entre les portées et les gestes se déploie une chorégraphie subtile qui donne à voir la musique tout autant qu’à entendre le mouvement. Informations accessibilité : Présence de textes parlés en français, en allemand, en anglais et en hébreu

Présence de textes écrits en français

Spectacle surtitré Photographie originale © Valentina Benigni

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet. Le 24 juin à 19h à la maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Métro arrêts Wazemmes, Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2)

V'lille station rue de l'hôpital St Roch

Festival Latitudes Contemporaines #21 | 6 – 28 juin 2023

Découvrez l'ensemble de la programmation du festival et accédez à notre billetterie !

Lieux partenaires du festival :

LE GRAND SUD | maison Folie Wazemmes | La Rose des vents | La Condition Publique | l'Opéra de Lille | Théâtre de l'Oiseau-Mouche | Théâtre Massenet | Musée LaM | L'Aéronef | Bibliothèque Municipales de Lille | Le Couvent des Dominicains | La Fileuse

Avec le soutien de l'Onda – Office national de diffusion artistique

