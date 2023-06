IN YOUR HEAD | Pol Pi et Solistenensemble Kaleidoskop maison Folie Wazemmes Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord IN YOUR HEAD | Pol Pi et Solistenensemble Kaleidoskop maison Folie Wazemmes Lille, 24 juin 2023, Lille. IN YOUR HEAD | Pol Pi et Solistenensemble Kaleidoskop Samedi 24 juin, 19h00 maison Folie Wazemmes 1285 € IN YOUR HEAD | Pol Pi et Solistenensemble Kaleidoskop

Maison Folie Wazemmes

Sam. 24 Juin -19h

1285 € Que se passe-t-il dans le corps d’une musicienne quand elle joue ? Comment la musique investit les corps, les traverse ? Avec l’intuition d’exposer cette musique incarnée, le chorégraphe Pol Pi, musicien de formation, explore aux côtés de quatre musiciennes de l’ensemble berlinois Kaleidoskop la partition du quatuor n°8 de Chostakovitch. Crédit photo : Valentina Benigni → Pour plus d’informations :

https://latitudescontemporaines.com/en/agenda-festival/in-your-head → Pour réserver et prendre vos places, rendez-vous sur la billetterie en ligne :

https://billetterie.latitudescontemporaines.com/evenement/24-06-2023-19-00-in-your-head maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://latitudescontemporaines.com/en/agenda-festival/in-your-head »}, {« link »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/evenement/24-06-2023-19-00-in-your-head »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T20:00:00+02:00

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Wazemmes Adresse 70 rue des Sarrazins Ville Lille Departement Nord Lieu Ville maison Folie Wazemmes Lille

maison Folie Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

IN YOUR HEAD | Pol Pi et Solistenensemble Kaleidoskop maison Folie Wazemmes Lille 2023-06-24 was last modified: by IN YOUR HEAD | Pol Pi et Solistenensemble Kaleidoskop maison Folie Wazemmes Lille maison Folie Wazemmes Lille 24 juin 2023