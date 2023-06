LIVE | Stéphanie Aflalo maison Folie Wazemmes Lille, 22 juin 2023, Lille.

Maison Folie Wazemmes

Jeu. 22 Juin – 21h30

Gratuit

Écrit et interprété par l’auteure-compositeure-interprète-comédienne-metteure-en-scène et pianiste Stéphanie Aflalo, LIVE est un concert-performance à cheval entre la musique et le théâtre.

Crédit photo : Roman Kané

→ Pour plus d’informations :

https://latitudescontemporaines.com/en/agenda-festival/live-6

→ Pour réserver et prendre vos places, rendez-vous sur la billetterie en ligne :

https://billetterie.latitudescontemporaines.com/evenement/22-06-2023-21-30-live

