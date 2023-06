SPAFRICA | Studio Julian Hetzel & Ntando Cele Maison Folie Wazemmes Lille, 22 juin 2023, Lille.

Un expérience grinçante et édifiante, qui nous parle des inégalités et luttes sociales autour de l’eau.

SPAfrica, une performance sur l’empathie et l’extractivisme. Un projet qui explore comment le capitalisme est lié au racisme.

Julian Hetzel et Ntando Cele unissent leurs forces pour explorer les limites de l’empathie – la capacité à comprendre ou à ressentir ce que vit une autre personne. Que faire si l’empathie ne change pas ou ne surmonte pas les structures de pouvoir, mais renforce les privilèges existants ? SPAfrica révèle les mécanismes problématiques et le racisme caché de son fonctionnement.

SPAfrica introduit un double geste pour extraire « l’empathie liquide » et s’appuie sur la transaction de ressources entre l’Europe et l’Afrique – de l’eau pour les larmes et des larmes pour l’eau. D’une part, l’eau potable des régions subsahariennes est importée en Europe : SPAfrica, la première boisson empathique au monde. Les larmes sont cultivées au cœur de l’Europe et transférées à la source de l’eau en Afrique. Le projet juxtapose l’exploitation des ressources naturelles et émotionnelles, exposant les stratégies néolibérales dans la recherche de matières premières alternatives.

Dans leur nouvelle création, Hetzel et Cele se demandent comment les actifs incorporels tels que l’identité et le contexte culturel sont capitalisés. Sur le marché international de l’art, le contexte culturel et l’identité des protagonistes sont devenus des ressources précieuses pour la création de valeur. Le traumatisme est-il le nouvel or des arts ?

Informations accessibilité :

Présence de textes parlés en anglais

Spectacle sous-titré en français

Photographie originale © Alexandra Masmanidi

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.

Le 22 juin à 20h à la maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Accès :

Métro arrêts Wazemmes, Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2)

V’lille station rue de l’hôpital St Roch

Festival Latitudes Contemporaines #21 | 6 – 28 juin 2023

Découvrez l'ensemble de la programmation du festival et accédez à notre billetterie !

