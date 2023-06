SPAFRICA | Studio Julian Hetzel & Ntando Cele maison Folie Wazemmes Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Avec SPAfrica, Julian Hetzel met en scène le lancement d'un nouveau produit subversif : de l'eau potable en bouteille provenant d'Afrique subsaharienne, importée en Europe comme un produit de luxe. Un expérience grinçante et édifiante, qui nous parle des inégalités et luttes sociales autour de l'eau. SPAfrica, une performance sur l'empathie et l'extractivisme signé Latitudes Contemporaines. Un projet qui explore comment le capitalisme est lié au racisme.

