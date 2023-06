LIVE | Stéphanie Aflalo Maison Folie Wazemmes Lille, 21 juin 2023, Lille.

Sur scène, l’artiste invite les spectateur·rices à rejouer aux jeux auxquels jouent chaque soir chaque idole et chaque public dans chaque Zénith. Partant d’un cadre social extrêmement reconnaissable (un concert pop), engendrant des comportements stéréotypés (la vedette qui jette ses reliques à la foule, la foule qui hurle d’enthousiasme), Stéphanie cherche à refonder la relation star-fan sur plus de transparence et d’équité.

Variation à la fois critique et ludique sur les signes qui tissent la grammaire du concert pop, LIVE se présente comme un faux contact dans la machine du spectaculaire propre à la culture de masse.

Informations accessibilité :

Spectacle en français non sur-titré

Présence de lumières à effets stroboscopiques

Présence de fumigènes

Niveaux d’intensité sonore élevés

Photographie originale © Roman Kané

Le 22 juin à 21h30 à la maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Accès :

Métro arrêts Wazemmes, Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2)

V’lille station rue de l’hôpital St Roch

—

Festival Latitudes Contemporaines #21 | 6 – 28 juin 2023

—

Lieux partenaires du festival :

LE GRAND SUD | maison Folie Wazemmes | La Rose des vents | La Condition Publique | l’Opéra de Lille | Théâtre de l’Oiseau-Mouche | Théâtre Massenet | Musée LaM | L’Aéronef | Bibliothèque Municipales de Lille | Le Couvent des Dominicains | La Fileuse

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:50:00+02:00

