Nord POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON ? maison Folie Wazemmes Lille, 15 juin 2023, Lille. POURQUOI JESSICA A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON ? Jeudi 15 juin, 20h30 maison Folie Wazemmes 10/6 € « Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte », pour clore le suspense dès à présent, l’issue de la relation ne se finit pas bien. Néanmoins, cela constitue le point de démarrage d’une enquête théâtrale exaltante qui nous em­mène sur les traces bien réelles d’un ancien pilote de drone devenu lanceur d’alerte. Avec dérision, dynamisme et intrigue, les deux interprètes reconstituent en direct le puzzle d’un digital native dont chaque pièce aborde, l’air de rien, les notions complexes d’une société hyperconnectée. Cette pièce de théâtre à l’énergie communicative fait suite à BOUJLOUD (L’homme aux peaux), spectacle programmé dans le cadre du festival Latitudes Contemporaines à 19h. Réservations au 03 20 78 20 23 (Mer.-Ven. | 14h-17h)

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

2023-06-15T20:30:00+02:00 – 2023-06-15T21:30:00+02:00

