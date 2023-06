WONDERBRAZ | Dj set maison Folie Wazemmes Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Jeu. 08 Juin – à partir de 20h30

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des musiques du monde que l'on n'a pas souvent l'occasion d'écouter. Des musiques à la fois populaires, traditionnelles, anciennes ou actuelles, qu'elle a ramenées de ses voyages ou que des amis d'autres contrées lui ont confiées.

https://latitudescontemporaines.com/en/agenda-festival/wonderbraz-dj-set

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000

