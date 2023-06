SWAN LAKE SOLO | Olga Dukhovnaya maison Folie Wazemmes Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord SWAN LAKE SOLO | Olga Dukhovnaya maison Folie Wazemmes Lille, 8 juin 2023, Lille. SWAN LAKE SOLO | Olga Dukhovnaya Jeudi 8 juin, 20h00 maison Folie Wazemmes 1285 € SWAN LAKE SOLO | Olga Dukhovnaya

Maison Folie Wazemmes

Jeu. 08 Juin – 20h

1285 € Dans Swan Lake Solo, il n’y a ni oiseaux, ni sortilèges, ni princes. Avec le compositeur russe Anton Svetlichny, Olga Dukhovnaya invente sa propre version du Lac des cygnes, faisant de ce ballet classique un solo né de multiples dualités. Crédit photo : Dorianne Rio → Pour plus d’informations :

https://latitudescontemporaines.com/en/agenda-festival/swan-lake-solo-2 → Pour réserver, rdv sur la billetterie en ligne :

https://billetterie.latitudescontemporaines.com/evenement/08-06-2023-20-00-swan-lake-solo maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/evenement/08-06-2023-20-00-swan-lake-solo »}] [{« link »: « https://latitudescontemporaines.com/en/agenda-festival/swan-lake-solo-2 »}, {« link »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/evenement/08-06-2023-20-00-swan-lake-solo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:00:00+02:00 – 2023-06-08T21:00:00+02:00

2023-06-08T20:00:00+02:00 – 2023-06-08T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Wazemmes Adresse 70 rue des Sarrazins Ville Lille Departement Nord Lieu Ville maison Folie Wazemmes Lille

maison Folie Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

SWAN LAKE SOLO | Olga Dukhovnaya maison Folie Wazemmes Lille 2023-06-08 was last modified: by SWAN LAKE SOLO | Olga Dukhovnaya maison Folie Wazemmes Lille maison Folie Wazemmes Lille 8 juin 2023