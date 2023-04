LA CARTOMANCIE DU TERRITOIRE | Hôtel-Motel [Québec] maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

LA CARTOMANCIE DU TERRITOIRE | Hôtel-Motel [Québec]
Dimanche 16 avril, 16h00
maison Folie Wazemmes
10/6€

Dim. 16 Avril – 16h

10 / 6 € Entre fiction et documentaire, ‘La cartomancie du territoire’ s’interroge sur le rapport du Québec aux Premières Nations, sur la colonisation du territoire et de la pensée.

Récit polyphonique sous la forme d’un road-trip, la pièce est basée sur les rencontres de Philippe Ducros avec différentes communautés.

En toile de fond, l’installation vidéographique et la musique ancrent le tout dans un paysage grandiose. Billetterie sur place 1h avant la représentation.

Réservations au 03 20 95 08 82 [Maison Folie Moulins] du mercredi au dimanche de 11h à 19h. Crédit Photo : Maxime Côté maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

