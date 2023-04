GRÈS (tentatives de sédimentations) maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Sam. 08 Avril – 19h | Dim. 09 Avril 17h

10/6 € Grès (Tentative de sédimentation) retrace le chemin intérieur d’un vigile de centre commercial qui, en l’espace d’une semaine, passe de l’acceptation de sa condition à la révolte.

Dans ce récit à la poésie âpre et concrète, Guillaume Cayet conte à la première personne l’histoire des « comme moi ».

Un texte magnifiquement servi au plateau par le comédien Emmanuel Matte et le musicien Caetano Malta.

2023-04-08T19:00:00+02:00 – 2023-04-08T20:30:00+02:00

2023-04-09T17:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:30:00+02:00 Crédit Photo : Pascal Aimar

