PROJECTION “Marioupol. Tout n’est pas perdu” + EXPOSITION maison Folie Wazemmes, 24 février 2023, Lille.

Entrée Libre

Projection organisé(e)(s) par Ville de Lille, en partenariat avec l’Ambassade d’Ukraine, l’association Médicale et Caritative France-Ukraine en France et l’association Portail de L’Ukraine

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

GRATUIT

La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du film, d’un cocktail et de la découverte de l’exposition “Regards d’artistes ukrainiens sur leur pays en guerre”, présentée à la Maison Folie Wazemmes vendredi 24 février de 14h à 22h (accès libre)

Le film est le témoignage de gens ordinaires qui ont été des témoins oculaires du conflit entre la Russie et l’Ukraine. 3 femmes et 2 hommes, qui vivaient à Marioupol pendant le premier mois de l’invasion, racontent ce qu’ils ont vu et ressenti, comment ils ont pris des décisions en pleine guerre. Le sujet a été construit sur la base des notes prises sur le terrain par la journaliste Nadya Sukhorukova, habitante de Marioupol, restée sur place les premières semaines de l’invasion russe. Ce documentaire est sorti le 24 août 2022, jour des célébrations de l’indépendance de l’Ukraine. Réalisé par Max Lytvynov, sur une idée de Tala Prystaetska et produit par l’Organisation des Producteurs Ukrainiens, Volodymyr Borodiansky et Iryna Plakhotniuk, ce film est soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères de l’Ukraine

Cette projection est organisée à l’occasion du 24 février 2023, funeste premier anniversaire de la guerre en Ukraine



