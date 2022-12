Soirée de clôture avec DJ Yugson maison folie Wazemmes, 10 février 2023, Lille.

Soirée de clôture avec DJ Yugson Vendredi 10 février 2023, 21h30 maison folie Wazemmes

Entrée libre – Gratuit

Soirée de clôture du festival

maison folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Pour clôturer l’édition 2023 du Hip Open Dance on vous invite à venir faire la fête à la Maison Folie Wazemmes pour un set de Dj Yugson !

Le festival est un temps festif. On y chérit la vibe, on se laisse porter. Chaque temps de spectacle est l’occasion de passer la soirée ensemble et on le cultive : on vous invite à mener la danse et partager avec des DJ qui comme nous, kiffent vous ambiancer.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T21:30:00+01:00

2023-02-10T23:59:00+01:00