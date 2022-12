Eccentric | Regis Truchy maison folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Eccentric | Regis Truchy maison folie Wazemmes, 10 février 2023, Lille. Eccentric | Regis Truchy Vendredi 10 février 2023, 20h00 maison folie Wazemmes

10/6€

spectacle Chorégraphique maison folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France Depuis les années 90 Régis Truchy s’est fait connaître dans le monde entier par son style désarticulé. Virtuose de la danse hip-hop et poète dans son jeu clownesque, on l’appellera l’Eccentric Dancer.

La danse excentrique, ce langage universel, trouve ses origines dans la pantomime. C’est l’histoire d’un mouvement qui devient dansé puis comique. C’est la comédie chorégraphique !

Sur des musiques iconiques de la pop culture, entre performance et humour, Régis nous livre tout un panel d’émotions mises en mouvement. Véritable cartoon vivant, Eccentric est un concentré de poésie et d’énergie survitaminée qui nous emmène dans un univers décalé où il fait bon retrouver son âme d’enfant. La danse excentrique est un style de danse aux mouvements non conventionnels qui s’est développé en tant que genre aux Etats-Unis à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle sous l’influence des danseurs africains. Elle se caractérise principalement par la désarticulation du corps tout entier grâce à des techniques d’isolation poussées à l’extrême. Joel Schechter décrit la danse excentrique comme « l’impulsion vaudevilienne de danser comme un fou, même si les jambes ne sont en accord ni avec la musique ni avec le reste du corps. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T22:00:00+01:00 Pascalito

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison folie Wazemmes Adresse 70 rue des Sarrazins Wazemmes Ville Lille lieuville maison folie Wazemmes Lille Departement Nord

maison folie Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Eccentric | Regis Truchy maison folie Wazemmes 2023-02-10 was last modified: by Eccentric | Regis Truchy maison folie Wazemmes maison folie Wazemmes 10 février 2023 lille maison Folie Wazemmes Lille

Lille Nord