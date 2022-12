Ma part d’ombre | Sofiane Chalal maison folie Wazemmes, 2 février 2023, Lille.

Ma part d’ombre | Sofiane Chalal Jeudi 2 février 2023, 20h00 maison folie Wazemmes

10/6€

spectacle chorégraphique

maison folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Sur scène, un corps hors norme défie les codes de la danse et les lois de la physique. Danseur et chorégraphe, Sofiane Chalal l’assume sans ambages : « On me rencontre deux fois, comme si mon corps prenait toute la place, même la mienne. » Cette dualité presque schizophrène entre sa vie sur scène et sa vie à la ville est le sujet de Ma part d’ombre, son premier spectacle en tant que chorégraphe et son premier solo.

Presqu’un rite initiatique, où il est question de sujets très personnels, donc universels : le corps comme allié et ennemi, et le paradoxe, parfois stimulant, parfois douloureux, entre ce que nous percevons de nous-mêmes et ce que voient les autres.

Sofiane Chalal les aborde avec beaucoup de sensibilité, et une gestuelle caractéristique qui charrie à la fois la puissance du hip hop et la fragilité du mime.



