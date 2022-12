Oro + les ombres maison folie Wazemmes, 27 janvier 2023, Lille.

Oro + les ombres Vendredi 27 janvier 2023, 20h00 maison folie Wazemmes

10/6€

+Khoudia Touré + Antoinette Gomis

maison folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Oro – Khoudia Touré

« Óró » peut se comprendre comme acte de parole et ainsi, acte d’existence. Née de l’exploration d’une problématique particulière à chacun de trois pays, tissée de cercles de parole autour des notions d’ombre, d’identité, et de projection vers le futur, la danse s’écrit, comme force libérée et agissante au-delà des mots, pour se raconter et raconter le monde. Les gestes claquent et la physicalité prend le pas, triomphe d’une jeunesse vibrante, à la danse incisive et débordante.

Les ombres – Antoinette Gomis

« Les Ombres » raconte le périple effectué d’Afrique jusqu’en occident par un homme qui décide de tout quitter pour poursuivre le rêve d’une vie meilleure. Du petit village Africain à l’épreuve de la traversée en mer en passant par le désert, ce voyageur nous emmène dans un tourbillon d’émotions, d’espoirs et de désillusions.

Chorégraphié et interprété par Antoinette Gomis le spectacle propose un répertoire chorégraphique original qui mêle danse Hip-hop, danse traditionnelle Africaine, Waacking, House, et langue des signes.



2023-01-27T20:00:00+01:00

2023-01-27T22:00:00+01:00

