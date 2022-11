[SPECTACLE/EXPO] 10kg | Cie AnteprimA maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

[SPECTACLE/EXPO] 10kg | Cie AnteprimA Vendredi 9 décembre, 18h00 maison Folie Wazemmes En association avec Le Prato, découvrez le spectacle '10Kg' et l'exposition 'identité' ! maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France Infos pratiques : A partir de 16 ans

? Maison Folie Wazemmes, 70 rue des sarrazins, Lille

? 10/6/2 euros

https://billetterie-spectacles.lille.fr/ Déroulé du moment :

1️⃣ 18h : Exposition « identités » au Salon : buvette et soupe sur place [par le Prato] – entrée libre

2️⃣ 20h30 : Spectacle « 10kg » en salle de spectacle par la Cie Anteprima – 10/6/2 €

3️⃣ Retour au Salon après le spectacle pour (re)voir l’exposition + boire un verre après le spectacle + échanges avec la compagnie [jusqu’à 23h30 maximum.] SPECTACLE 10KG :

Une immersion dans le témoignage d’une mère qui raconte son amour pour sa fille Charlotte devenue Amina.

10kg c’est la parole de Lau Nova et sa tentative de comprendre pourquoi sa fille s’est coupée de sa famille, s’est enfermée dans une idéologie dogmatique. La parole d’une mère à sa fille pour partager ce qu’elles n’ont jamais pu se dire… EXPOSITION IDENTITÉ :

Un projet participatif en écho au spectacle…

Avec Identité, vous pourrez vous exprimer sur ce qui constitue votre identité à travers le textile. Au cours d’ateliers animés par Antonella Amirante, une photographe et une auteure, vous choisirez le tissu qui vous correspond le mieux, écrirez sur ce qu’il vous inspire et poserez pour votre portrait.

S’ensuit une exposition photographique où textes et images sont proposés, intégrant le travail des groupes précédents et permettant à chacun de se sentir une pièce unique d’un puzzle sans frontière. /// D’ici un an, l’ensemble des photos de l’intégralité des projets sera vendu au profit de l’association Oujda Ain Ghazal, association pour les droits des femmes à Oujda, ville jumelée avec Lille.

