MAISON MONDE – Soirée / débat dans le cadre du festival des solidarités internationales maison Folie Wazemmes, 19 novembre 2022, Lille.

Entrée libre et gratuite

Deux créations artistiques sur le thème de l’exil

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Wazemmes Lille 59014 Nord Hauts-de-France

Le théâtre et le film ont été choisis en tant qu’arts qui éveillent les consciences et provoquent la réflexion. Ils suscitent des sentiments, des réactions et attisent la curiosité. Par-là, nous cherchons à provoquer le débat.

« Maison Monde » consiste en la mise en lumière de deux créations sur l’exil et le rêve d’une « maison monde » à travers le regard et l’engagement de jeunes :

Un film d’animation, créé en 2020 par cinq étudiants de l’Ecole d’animation française Pôle 3D de l’Université Catholique de Lille ; « Migrants ».

Ce film, d’une durée de 8 minutes, porte sur la crise migratoire climatique et montre deux ours polaires poussés à l’exil par le réchauffement climatique. Ils vont faire la rencontre d’ours bruns avec qui ils vont tenter de cohabiter et expérimenter le rejet.

Une création artistique élaborée conjointement par des élèves en théâtre du conservatoire de Lille et 4 jeunes migrants (en partenariat avec l’association Utopia 56).

Le travail de création est encadré par une l’enseignante-artiste

Christine Girard entre octobre et novembre 2022 et le groupe comprend environ 15 jeunes.

Ils s’appuient sur les ouvrages des auteurs Cédric Bonfils « Quand les voix dansent les cœurs galopent » et « Claire Audhuy « J’ai rêvé que mon pull était ma maison ».

Une soirée – débat, gratuite et ouverte à tous, à la Maison Folie de Wazemmes le samedi 19 novembre à 19h permettra de partager ces deux créations avec le public.

Un temps d’échange avec les jeunes suivra la représentation/diffusion.

Evénénement organisé par la Cimade Lille, le Conservatoire de Lille, Utopia 56, PSM, Rodéod’âme, Je regarde Distribution et la maison Folie de Wazemmes.



