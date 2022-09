Viens danser avec la Valkyrie maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Viens danser avec la Valkyrie maison Folie Wazemmes, 1 octobre 2022, Lille. Viens danser avec la Valkyrie 1 et 2 octobre maison Folie Wazemmes

A partir de 3 ans (à destination des tous petits). Réservation conseillée par téléphone ou par mail. Jauge de 12 personnes.

Atelier d’expression corporelle animé par une médiatrice. maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Wazemmes Lille 59037 Nord Hauts-de-France Atelier d’expression corporelle animé par une médiatrice. La salle de la Valkyrie sera fermée aux visiteurs de 16h à 17h par la présence de cet atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T16:30:00+02:00

2022-10-02T17:00:00+02:00

