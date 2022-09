Autour des Valkyries maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Autour des Valkyries maison Folie Wazemmes, 1 octobre 2022, Lille. Autour des Valkyries 1 et 2 octobre maison Folie Wazemmes

Accès libre dans la limite des places disponibles

Venez participer à plusieurs ateliers autour des valkyries ! maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Wazemmes Lille 59037 Nord Hauts-de-France – Fresque participative d’une Valkyrie

Rendez-vous participatif autour d’une fresque sur laquelle chacun pourra mettre son empreinte. – Portraits de femmes du Nord

Vnez découvrir des portraits de femmes du Nord qui ont marqué l’histoire. – Autour des Valkyries

Vous connaissez des femmes remarquables ? Faites part de vos envies à Joana Vasconcelos, sa prochaine Valkyrie pourrait bien lui rendre hommage… A partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T14:30:00+02:00

2022-10-02T18:30:00+02:00 Amande Gibier

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Wazemmes Adresse 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Wazemmes Ville Lille lieuville maison Folie Wazemmes Lille Departement Nord

maison Folie Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Autour des Valkyries maison Folie Wazemmes 2022-10-01 was last modified: by Autour des Valkyries maison Folie Wazemmes maison Folie Wazemmes 1 octobre 2022 lille maison Folie Wazemmes Lille

Lille Nord