Alexandre · Pol Pi maison Folie Wazemmes Lille, 14 juin 2019, Lille.

Alexandre · Pol Pi Vendredi 14 juin 2019, 20h00 maison Folie Wazemmes de 5€ à 14€

C’est en écoutant cet enregistrement que Pol Pi commence sa création. La musicalité de cette parole et l’énigme qui l’entourait l’ont fortement marqué. « Ça ne dure que deux minutes et, je l’ai su après, il s’agit du chef de la tribu qui parle d’un rituel masculin d’initiation ».

Comme le questionnement sur la langue, ces mots déclenchent un flux de mouvements, de gestes, de vitesses, de directions, d’intensités… Avec son corps, sa voix et ses doubles imaginaires, Pol Pi élabore un rituel naviguant entre fusion et coupure, rêve et réalité, masculin et féminin.

Conçue à l’origine comme un duo, cette pièce a évolué vers un solo où les questions du même et de l’autre, de l’identité et du double sont travaillées au sein d’un même corps.

_____

Latitudes Contemporaines vous présente la 17e édition de son festival de la scène contemporaine, qui aura lieu du 5 au 28 juin 2019 dans plus d’une douzaine de lieux de la Métropole lilloise, des Hauts-de-France et à Courtrai en Belgique !

Au programme : danse, musique, théâtre, performances, projets inédits, lieux insolites et expériences uniques…

Découvrez l’ensemble de la programmation du festival :

http://latitudescontemporaines.com/

Billetterie :

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-14T20:00:00+02:00 – 2019-06-14T21:00:00+02:00

2019-06-14T20:00:00+02:00 – 2019-06-14T21:00:00+02:00

© Morgad Le Naour