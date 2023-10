Cet évènement est passé En lisière de nous · Benoît Duvette et les jeunes accompagné·e·s par l’Alefpa maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord En lisière de nous · Benoît Duvette et les jeunes accompagné·e·s par l’Alefpa maison Folie Wazemmes Lille, 12 juin 2019, Lille. En lisière de nous · Benoît Duvette et les jeunes accompagné·e·s par l’Alefpa Mercredi 12 juin 2019, 19h30 maison Folie Wazemmes Gratuit sur réservation Depuis 10 ans, à l’occasion du festival Latitudes Contemporaines, dix jeunes accompagné·e·s par l’Alefpa (Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie) participent à la création d’une courte forme performative avec un·e artiste invité·e. Pour cette édition, nous avons proposé à Benoît Duvette de partager avec les jeunes son travail de metteur en scène et de vidéaste au cours de 40h d’ateliers de pratique artistique. « En nous confrontant à un dispositif caméra/vidéo-projection, nous allons nous interroger sur des questions de représentations, d’identités, d’espaces, de libertés. À travers la mise en scène et le récit, nous allons essayer de créer une relation entre le réel et le fictif pour mener une réflexion durant laquelle nous proposerons notre définition de ces questions. Dans quelle mesure se placer à la frontière est un état nous permettant de nous réinventer ? » – Benoît Duvette _____ Latitudes Contemporaines vous présente la 17e édition de son festival de la scène contemporaine, qui aura lieu du 5 au 28 juin 2019 dans plus d’une douzaine de lieux de la Métropole lilloise, des Hauts-de-France et à Courtrai en Belgique ! Au programme : danse, musique, théâtre, performances, projets inédits, lieux insolites et expériences uniques… Découvrez l’ensemble de la programmation du festival : http://latitudescontemporaines.com/ Billetterie : https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/ maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Camille Graule

