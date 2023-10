Les Grands Bals avec Alejandra Robles maison Folie Wazemmes Lille, 8 juin 2019, Lille.

Les Grands Bals avec Alejandra Robles Samedi 8 juin 2019, 20h00 maison Folie Wazemmes Entrée Libre

Pour cette année, placée sous les couleurs du Mexique, Eldorado investira le parvis de la Maison Folie Wazemmes avec un show exclusif d’Alejandra Robles accompagnée de l’Harmonie de Fives ! Nous retrouverons également Les Caméléons, Altavoz, Los Troubadores, et la Bande à Paulo.

SCÈNE EXTERIEURE <<

Alejandra Robles « La Morena »

Alejandra Robles est une chanteuse afro-mexicaine, originaire de Puerto Escondido, dans l’État d’Oaxaca. Elle a toujours été convaincu que sa vocation était d’interpréter la beauté de la musique traditionnelle, caribéenne et tropicale du peuple mexicain, en s’impliquant davantage dans la musique qui naît et réaffirme la racine afro (racine qui a été complètement niée dans Mexique) et en étudiant les techniques de danse africaine et de zapateado sur une plate-forme en bois.

Alejandra fusionne le sentiment de son héritage afro-mexicain avec le charme des rythmes caribéens allant du boléro à la bachata en passant par la cumbia et le currulao, sans perdre la lumière et la racine d’origine.

Les adorateurs de l’esprit de fusion et d’expérimentation écouteront lors de leurs concerts, mais aussi avec joie, une célébration de la passion, de l’amour et de l’admiration pour la côte afro du Mexique et la musique dance de l’Amérique latine.

Orchestre d’Harmonie de Lille Fives

Fort d’un riche passé historique, jalonné de concerts, d’échanges et d’intenses activités dans son quartier d’origine, l’OHLF a eu l’occasion de révéler, en 1999 sous la direction de Danièle SICCHIO-BAILLEUL, la version pour Orchestre d’Harmonie de la « Cantate des Chemins de Fer », d’Hector Berlioz. Une oeuvre qui sera reprise pour le concert d’ouverture de « LILLE 2004 – Capitale Européenne de la Culture » par l’Orchestre National de Lille.

Depuis septembre 2006, Hervé BRISSE, tuba solo de l’Orchestre National de Lille et chef d’orchestre, dirige l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives avec la perspective de faire évoluer l’image et le répertoire de l’orchestre d’harmonie par des projets ambitieux et novateurs: créations, échanges, rencontres avec des cultures différentes, mixité des musiques et des public…

Les Caméléons

Tout a commencé du côté de Nantes en 1991, une histoire classique de potes qui comptent bien mettre un joyeux bordel dans les bars qui ferment tard. Le groupe ? Huit garçons sautant partout en agitant des guitares entre deux riffs de cuivres. En les voyant, on se dit qu’il y en a qui sont faits pour ça, c’est certain. De toute façon, selon les membres du groupe eux-même, ils ne savent rien faire d’autre.

On a appelé ça du Ska, du Ska punk, du rock festif avec des cuivres et des textes en Espagnol. Aujourd’hui, ils ont passé la quarantaine, les textes sont parfois moins légers. On trouve même de la poésie au détour d’une phrase banale et surtout des mélodies implacables, marques de fabrique du groupe. Leur 10ème et nouvel album à sortir début 2019 confirme, s’il en est besoin, que ce groupe est bien un groupe de rock, et même s’il est d’une redoutable efficacité, c’est toujours sur scène que ça se passe. Il n’y a que lorsqu’ils s’arrêteront qu’on dira que les Caméléons faisaient du Caméléons. Ils l’ont déjà prouvé plus de 1000 fois.

Thibault Dille – Music

Thibault Dille est un accordéoniste, pianiste, chanteur, compositeur, arrangeur, directeur artistique et producteur né en 1987 à Bruxelles. Son amour de la musique l’amène très jeune à suivre différents cours d’instruments, de solfège et de théorie musicale, qu’il approfondira pendant 16 années jusqu’à sa sortie du Conservatoire Royal avec en poche la mention « La plus grande distinction ».

Dans sa jeune carrière, Thibault Dille se produit en Belgique, France, Luxembourg, Hollande, Suisse, Allemagne, Portugal, Italie, Grèce, Hongrie, Pologne, Vietnam, Japon, Brésil, Canada, USA, apparaît régulièrement en TV et en radio, enregistre plus de 25 Cds comme leader ou sideman, et a été récompensé en 2009 par le « Toots Thielemans Jazz award » et une nomination en 2011 aux « Sabam Jazz Awards ».

GRANDE SALLE <<

Altavoz

ALTAVOZ distille une musique originale, joyeuse et psychédélique, inspirée des balkans, de l’afrique, du moyent-orient et du bastringue, dans laquelle l’accordéon et le saxophone se mêlent à l’orgue Farfisa, et la batterie aux klaxons et aux jouets.

Un set frénétique de compositions burlesques et de musiques balkaniques du Banat et de Thrace !

AUBERGE <<

La bande à Paulo

Qui c’est Paulo ? C’est le roi de la java ! Qui c’est Paulo ? Ne cherchez pas, il n’y a pas de Paulo. Ce n’est pas une formation musicale, mais on y trouve des musiciens. Ce n’est pas un style, on y trouve des chansons du siècle passé ou d’aujourd’hui, du jazz ou de la polka, du rock ou de la bossa-nova. Mais qu’est ce que c’est ? Peut-être une manière de vivre la musique avec le public…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-08T20:00:00+02:00 – 2019-06-09T02:00:00+02:00

