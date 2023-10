Cet évènement est passé Une certaine dose de tendresse / Cie Protéo maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Une certaine dose de tendresse / Cie Protéo
Mercredi 22 mai 2019, 20h30
maison Folie Wazemmes
9 € / 6 € / 3 €

Un conte de « faits » historiques qui retrace la longue et tragique histoire de la conquête des Amériques. Quatre acteurs incarnent tour à tour vingt personnages et racontent la manière dont les communautés indigènes ont été dépossédées de leurs terres.

maison Folie Wazemmes
70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille
Lille 59000 Nord Hauts-de-France

