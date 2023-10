Cet évènement est passé Ateliers ELDORADO dans votre quartier ! maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Ateliers ELDORADO dans votre quartier ! maison Folie Wazemmes Lille, 27 mars 2019, Lille. Ateliers ELDORADO dans votre quartier ! Mercredi 27 mars 2019, 14h30 maison Folie Wazemmes Gratuit Venez participer aux ateliers et vous preparer à la grande parade d’ELDORADO, la 5ème édition thématique de lille3000 ! Découvrez la puissance de l’imaginaire mexicain et la force qu’il exerce depuis toujours. Au programme : création de masque, de papel picado ou d’Alebrijes, constitutifs de l’univers artistique et des traditions ancestrales du Mexique ; mais aussi des tutos de maquillage et de fabrication de costumes pour vous parer de mille couleurs le jour j ! maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-27T14:30:00+01:00 – 2019-03-27T17:30:00+01:00

2019-03-27T14:30:00+01:00 – 2019-03-27T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Wazemmes Adresse 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville maison Folie Wazemmes Lille latitude longitude 50.624829;3.047985

maison Folie Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/