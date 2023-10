Cet évènement est passé Finissage des expositions des maisons Folie maison Folie Wazemmes, De Alzua +, maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Finissage des expositions des maisons Folie maison Folie Wazemmes, De Alzua +, maison Folie Moulins Lille, 28 juillet 2019, Lille. Finissage des expositions des maisons Folie Dimanche 28 juillet 2019, 16h00 maison Folie Wazemmes, De Alzua +, maison Folie Moulins Afin de finir en beauté et de vous donner une occasion de (re)voir ces expositions, nous vous invitons au finissage festif ce dimanche 28 juillet ! Au programme : – maison Folie Wazemmes – 15h30 : visite guidée de l’exposition (inscription sur place avant le début de la visite) – De Alzua+ – 16h30 : concert des Garçons de Plage avec la Cie du Tire-Laine et visite de l’exposition d’Alfredo Durante. – maison Folie Moulins – 17h45 : concert des Garçons de Plage avec la Cie du Tire-Laine et visite de l’exposition. GRATUIT + d’infos sur les expositions : ici INFOS PRATIQUES : _ maison Folie Wazemmes : Exposition « US-Mexico Border » / « Radio Fréquence Monde » avec Attacafa, scène universelle nomade MER > DIM : 14H > 19H – Accès Libre 70 Rue des Sarrazins, Lille _ De Alzua+ Architectes : Exposition « Alfredo Durante, La Bestia » LUN > VEN : 14H > 19H – Accès Libre 125 rue du Marché, Lille _ maison Folie Moulins : Casa Loca MER > DIM : 14H > 19H – Accès Libre 47 rue d’Arras, Lille maison Folie Wazemmes, De Alzua +, maison Folie Moulins Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

