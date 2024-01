SUPERNOVA ou la possibilité de la joie Maison Folie Moulins Lille, vendredi 9 février 2024.

SUPERNOVA ou la possibilité de la joie Une supernova, c’est l’explosion d’une étoile. De ce chamboulement, quelque chose renaît, autrement. Qu’en est-il aujourd’hui, après la crise inouïe qui a secoué notre monde ? Vendredi 9 février, 19h00 Maison Folie Moulins 5/3 €

[théâtre]

➡ SUPERNOVA

ou la possibilité de la joie – Cie Barbès 35

Maison Folie Moulins

Ven. 09 février | 19h

5/3 € – Dès 6 ans

Réservation : https://my.weezevent.com/supernova-ou-la-possibilite-de-la-joie

Le vent se lève, il faut vivre !

Une supernova, c’est l’explosion d’une étoile. De ce chamboulement, quelque chose renaît, autrement. Qu’en est-il aujourd’hui, après la crise inouïe qui a secoué notre monde ? Comment l’émerveillement d’être au monde rejaillit ? Et la joie, simple, pure et entière des enfants peut-elle refermer la faille qui a éloigné les générations ? Les deux autrices, accompagnées d’un philosophe spécialiste de l’enfance, ont interrogé des élèves sur notre époque bouleversée avant d’écrire ce spectacle sensible. L’écriture directe et poétique de Cendre Chassanne et Carole Guittat prend la jeunesse au sérieux, lui offre la joie comme une possibilité de reconstruire, comme un droit absolu.

© Arnaud Bertereau

CIE BARBES 35 / CENDRE CHASSANNE ET CAROLE GUITTAT

