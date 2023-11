Jeune création théâtrale Maison Folie Moulins Lille, 19 janvier 2024, Lille.

Jeune création théâtrale Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 Maison Folie Moulins Entrée gratuite sur réservation sur conservatoire.lille.fr

Après une résidence de deux semaines, accueillie depuis plusieurs années à la maison Folie Moulins, venez assister à trois formes courtes (différentes de celles des 12 et 13 janvier 2023) les 19 et 20 janvier 2024, embryons de spectacles élaborés en toute liberté par les élèves-artistes comédiens du Conservatoire qui s’essayent, le plus souvent pour la première fois, à la mise en scène, l’écriture et la performance, et font résonner les disciplines entre elles.

Maison Folie Moulins 47, rue d’Arras Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

crédit photo : Lucas Ennebeck