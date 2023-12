RENCONTRE AVEC MÉLANIE CHRISTIN Maison Folie Moulins Lille, 13 janvier 2024, Lille.

RENCONTRE AVEC MÉLANIE CHRISTIN Samedi 13 janvier 2024, 15h00 Maison Folie Moulins

[Autour de l’expo Jeux Vidéo]

➡ JAZZ & JEUX VIDÉO [Conférence de Random Bazar]

Maison Folie Moulins

Samedi 13 janvier | 15h

Gratuit

Réservations : https://my.weezevent.com/rencontre-avec-melanie-christin-autour-de-lexposition-taf

Mélanie Christin est une figure inspirante de la scène indépendante du jeu vidéo française. Débutant sa carrière comme illustratrice, elle a été recrutée par Ankama après avoir créé des fanarts pour Dofus. Suite à cette première expérience, elle réalise le jeu multijoueur Transformice, qui sera un succès international et particulièrement distingué par son approche free-to-play éthique.

Aujourd’hui, au sein du studio Humble Reeds qu’elle a confondé, elle travaille sur Kamaeru, un jeu écologique portant sur les grenouilles et la restauration des zones humide.

➕ ET L’EXPO ?

Une exposition et bien plus…

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

[exposition à la Maison Folie Moulins jusqu’au 14.01]

