Maison Folie Moulins

Vendredi 12 janvier | 17h

Gratuit

Réservations : https://my.weezevent.com/conference-animee-jazz-jeux-videos

Véritable conférence dont vous êtes le héros, Jazz et jeux vidéo vous invite à devenir acteur, en participant à une enquête élucidant les mystérieuses jonctions entre ces deux arts. Les deux animateurs vous accompagneront tout du long, narrant cette belle rencontre, posant des questions, semant diverses embûches…

➕ ET L’EXPO ?

Une exposition et bien plus…

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

[exposition à la Maison Folie Moulins jusqu’au 14.01]

2024-01-12T17:00:00+01:00 – 2024-01-12T18:00:00+01:00

2024-01-12T17:00:00+01:00 – 2024-01-12T18:00:00+01:00