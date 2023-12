Comment jouer en direct sur Twitch ? Maison Folie Moulins Lille, 6 janvier 2024, Lille.

Comment jouer en direct sur Twitch ? Samedi 6 janvier 2024, 16h00 Maison Folie Moulins Entrée libre

[Autour de l’expo Jeux Vidéo]

➡ Comment jouer en direct sur Twitch ?

Maison Folie Moulins

Vendredi 15 décembre

Gratuit

Réservations : https://my.weezevent.com/atelierconference-comment-jouer-en-direct-sur-twitch

Devenir streameuse ou streamer qu’est-ce que ça implique ?

Suffit-il juste de lancer un jeu en ligne et d’avoir une webcam pour passer le cap ? Comment faire face à son propre écran tout en jouant devant un public dématérialisé ?

Que peut-on dire ou faire en ligne et sous quelle réserve ?

Venez découvrir cette pratique de l’intérieur avec la vidéaste et streameuse Quineapple.

➕ ET L’EXPO ?

Une exposition et bien plus…

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

[exposition à la Maison Folie Moulins jusqu’au 14.01]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T16:00:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00

