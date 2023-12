JE NE JOUE PAS, C’EST POUR LE TRAVAIL | Conférence Maison Folie Moulins Lille, 3 janvier 2024 15:00, Lille.

JE NE JOUE PAS, C’EST POUR LE TRAVAIL | Conférence Mercredi 3 janvier 2024, 16h00 Maison Folie Moulins

[Autour de l’expo Jeux Vidéo]

➡ JE NE JOUE PAS, C’EST POUR LE TRAVAIL

Diane Landais

Maison Folie Moulins

Mercredi 03 Janvier | 16h00

Gratuit

Une conférence inédite grand public qui propose d’explorer le rapport aux jeux vidéo du point de vue d’une personne qui en a fait sa carrière. Peut-on continuer de jouer pour s’amuser, peut-on conserver un regard naïf sur un objet pour lequel il n’y a plus de secret ou de magie ? Un autre regard sur les rapports entre jeu et travail, complémentaire à celui présenté dans l’exposition.

➕ ET L’EXPO ?

Une exposition (et bien plus…)

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

[exposition à la Maison Folie Moulins jusqu’au 14.01

