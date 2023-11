JEU – Marionnettes jeune public Maison Folie Moulins Lille, 20 décembre 2023, Lille.

JEU – Marionnettes jeune public Mercredi 20 décembre, 16h00 Maison Folie Moulins 5/3/2 €

[MARIONNETTE – JEUNE PUBLIC]

➡ JEU

À kan la dériv’

Maison Folie Moulins

Mer. 15 Novembre | 16h00

5/3/2 € – À partir de 3 ans

Réservations : https://my.weezevent.com/jeu-3

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ?

Cette histoire s’inspire de faits réels, des difficultés que peuvent rencontrer certains enfants « dys », c’est à dire des enfants ayant différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…).

Ce spectacle met l’accent sur l’imaginaire débordant, et parfois encombrant, d’un enfant lors de situations quotidiennes (école, maison, rue…)

L’imaginaire est trop peu valorisé dans les milieux éducatifs mais apparait dans ce récit comme une autre voie envisageable.

Anthony Diaz, metteur en scène : »Enfant, il m’arrivait de travailler très tard avec mon père pour apprendre mes leçons, je redoublais d’efforts pour faire face à ma dyslexie. Et pourtant le lendemain matin, j’avais souvent tout oublié et mes professeurs avaient bien du mal à croire que je travaillais si dur… »

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jeu-3 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1440, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « u201cC’est l’histoire de Basile, un enfant u00e0 l’imagination du00e9bordante, qui se confronte u00e0 la ru00e9alitu00e9 d’un premier jour d’u00e9cole. Comment gu00e9rera-t-il sa diffu00e9rence ? Parviendra-t-il u00e0 en faire une force ? Cette histoire su2019inspire de faits ru00e9els, des difficultu00e9s que peuvent rencontrer certains enfants u00ab dys- u00bb, cu2019est-u00e0-dire des enfants ayant diffu00e9rents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de lu2019attentionu2026). Ce spectacle met lu2019accent sur lu2019imaginaire du00e9bordant, et parfois encombrant, du2019un enfant lors de situations quotidiennes (u00e9cole, maison, rueu2026). Lu2019imaginaire nu2019est souvent pas assez valorisu00e9 dans les milieux u00e9ducatifs et apparait dans ce ru00e9cit comme une autre voie envisageableu201d Cie A Kan la Du00e9riv’ Metteur en scu00e8ne, auteur, constructeur, scu00e9nographe : Anthony DIAZ Dramaturgie : Amel BENAu00cfSSA Duru00e9e 35mn A partir de 3 ans », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEU – Cie A Kan la Du00e9riv' », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1056520.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jeu-3 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 795}, « link »: « https://my.weezevent.com/jeu-3 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00