Par l’association Fil à Fil

A l’approche de Noël, Michka, ours en peluche maltraité par sa jeune maîtresse, décide de quitter la maison. Michka part tout seul dans la neige et découvre les joies de la liberté mais aussi ces épreuves. Michka se met en quête d’une bonne action à faire et rencontre sur sa route le renne du père Noël.

Accesibilité PMR

ENFANTS

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T15:30:00+01:00

2023-12-17T15:30:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00