➡ RENCONTRE AVEC FLORENT MAURIN

Samedi 16 Décembre | 15h00

Gratuit

https://my.weezevent.com/rencontres-un-createur-de-jeux-videos-florent-maurin-pixel-hunt

Profitez d’une rencontre exclusive avec Florent Maurin, suivi d’une visite commentée de l’exposition.

Florent Maurin est un créateur de jeu vidéo indépendant plusieurs fois primé et fondateur de The Pixel Hunt, un studio se consacrant à des jeux narratifs percutants. Son travail se distingue par des oeuvres qui interpellent autant par leur écriture que leur capacité à raconter des histoires marquantes, à la fois familière et exceptionnelles le tout servi par une direction artistique mémorable.

➕ ET L’EXPO ?

Une exposition (et bien plus…)

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

[exposition à la Maison Folie Moulins jusqu’au 14.01]

