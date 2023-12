FAIS TES CADEAUX Maison Folie Moulins Lille, 16 décembre 2023 13:00, Lille.

FAIS TES CADEAUX 16 et 17 décembre Maison Folie Moulins Entrée Libre

[ÉVÉNEMENT]

➡ FAIS TES CADEAUX

Maison Folie Moulins

Sam. 16 & Dim.17 décembre

⏲ 14h-19h

Gratuit

C’est bientôt Noël et la MFM vous propose de créer vos propres cadeaux ! Dans une journée familiale, découvrez également des spectacles pour petits et grands sans oublier des gâteaux, du maquillage,…. Et une soirée musicale à la Bulle Café.

Retrouvez l’évènement iconique de la MFM dans la douceur, le partage et la magie de noël !

❄ SAMEDI

15h-18h

| Carte de vœux calligraphiée [Lady Alezia]

| Ateliers Miroirs Fleurs séchées [Les Artisanes]

15h30 Visite de l’exposition par Florent Maurin, développeur de jeux vidéo [Studio The Pixel Hunt]

15h30 & 17h30 Zik et bouquins, lecture spectaculaire et musicale,

joyeuse et surprenante ! [ la compagnie I (avec le sourire) ]

– Proposé par l’association Fil à Fi

19h | Soirée Bulle de Swing à La Bulle Café

❄ DIMANCHE

15h-18h | Ateliers Miroirs Fleurs séchées [Les Artisanes]

15h30 & 17h30 Conte musical familial, dès 3 ans

MICHKA – Association 4.6 ART

– Proposé par l’association Fil à Fil

❄ SAMEDI & DIMANCHE

15h – 18h

| Stands de Maquillage [Maoya Makeup]

| Atelier d’emballage cadeaux – Technique japonaise Furoshiki [Le Baluchon]

| Atelier boucles d’oreille en crochet [Granny Box] – Dès 6 ans

| Atelier Sérigraphie – Cartes, Totes Bags [Amose]

14h – 19h

| Photos souvenir de noël devant de magnifiques panneaux décoratifs créés par l’école Duruy

| Visitez l’exposition sur les jeux vidéo

Sens et représentation du travail dans les jeux vidéos indépendants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

