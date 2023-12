PLAYFORMANCE – Performance théâtrale à partir d’un jeu vidéo Maison Folie Moulins Lille, 15 décembre 2023, Lille.

PLAYFORMANCE – Performance théâtrale à partir d’un jeu vidéo Vendredi 15 décembre, 17h30 Maison Folie Moulins Gratuit

[Autour de l’expo Jeux Vidéo]

➡ PLAYFORMANCE – Performance théâtrale à partir d’un jeu vidéo

Maison Folie Moulins

Vendredi 15 décembre

Gratuit

En plus de l’exposition à la MFM – 29.11>14.01- , (re)découvrez tout un univers associé !

Le jeu vidéo s’invite sur scène dans les Playformances.

Le collectif Sous les Néons vous propose deux fois trente minutes de spectacle, où l’action de jouer n’est pas la finalité mais le point de départ d’une forme d’écriture nouvelle. Diane Landais et Félix Belthoise monteront à tour de rôle sur scène pour présenter en direct des performances théâtrales à partir d’un jeu vidéo sélectionné pour l’occasion : Celeste et Zelda: Ocarina of Time

➕ ET L’EXPO ?

Une exposition et bien plus…

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

[exposition à la Maison Folie Moulins jusqu’au 14.01]

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T17:30:00+01:00 – 2023-12-15T18:30:00+01:00

2023-12-15T17:30:00+01:00 – 2023-12-15T18:30:00+01:00