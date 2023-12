LE SPEEDRUN, UNE PRATIQUE EXPERTE [conférence] Maison Folie Moulins Lille, 10 décembre 2023, Lille.

[Autour de l’expo Jeux Vidéo]

➡ Conférence – LE SPEEDRUN, UNE PRATIQUE EXPERTE

Maison Folie Moulins

Dimanche 10 décembre | 16h

Gratuit

En plus de l’exposition à la MFM – 29.11>14.01- , (re)découvrez tout un univers associé !

Le Dimanche 10 Décembre, venez assister à une conférence dont le sujet est peu abordé : Le SpeedRun.

Cette pratique qui consiste à atteindre un objectif le plus rapidement possible. Souvent terminer un jeu. Par exemple, pour finir un jeu d’un plombier moustachu, vous pouvez passer une cinquantaine d’heure là où il est possible de le terminer en quelques heures.

Cette conférence est animée par Sophie »Jarm0u » Jarmouni, experte du dpeedrun et championne Belge + podium international sur Mario Kart !

➕ ET L’EXPO ?

Une exposition et bien plus…

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

[exposition à la Maison Folie Moulins jusqu’au 14.01]

