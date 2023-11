CECI EST MON NON. – Cie Les Oyates Maison Folie Moulins Lille, 8 décembre 2023, Lille.

CECI EST MON NON. – Cie Les Oyates 8 et 9 décembre Maison Folie Moulins 5/3/2 €

Spectacle tout public à partir de 7 ans

Athéna n’est pas une femme comme les autres. Mi espionne mi super héroïne elle s’est donnée pour mission de traquer la violence.

Pourquoi les adultes crient parfois avec des gestes plus forts que les mots ?

Avec son complice et assistant, elle enregistre petites et grandes violences qui restent souvent dans l’ombre. Mais parfois les oreilles d’Athéna semblent déborder et certaines histoires se répètent jusqu’à se confondre avec sa propre histoire.

Comment apprendre alors à dire non ? Trouver les mots qui réparent ? Être plus forte que cette violence qui détruit ?

Une narration teintée d’humour, entre enquête décalée, paroles sensibles, création sonore et théâtre d’objets.

