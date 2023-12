JEU MULTIJOUEUR SANS ÉCRAN Maison Folie Moulins Lille, 2 décembre 2023, Lille.

JEU MULTIJOUEUR SANS ÉCRAN Samedi 2 décembre, 15h30 Maison Folie Moulins Gratuit

[Autour de l’expo Jeux Vidéo]

➡ JEU MULTIJOUEUR SANS ÉCRAN

Maison Folie Moulins

Samedi 02 décembre

Gratuit

En plus de l’exposition à la MFM – 29.11>14.01- , (re)découvrez tout un univers associé !

Le Samedi 02 Décembre, à 17h30, participez à un jeu multijoueur sans écran avec Johann Sebastian Joust !

Ce même jour, à 15h30, profitez d’une recontre exclusive avec les commissaires de l’exposition Simon Bachelier et Diane Landais.Une occasion unique d’échanger avec eux et de profiter ensuite d’une visite commentée de l’exposition.

➕ ET L’EXPO ?

Une exposition et bien plus…

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

[exposition à la Maison Folie Moulins jusqu’au 14.01]

2023-12-02T15:30:00+01:00 – 2023-12-02T18:30:00+01:00

