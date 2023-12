Cet évènement est passé Rencontre avec les commissaires d’exposition Maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rencontre avec les commissaires d’exposition Maison Folie Moulins Lille, 2 décembre 2023, Lille. Rencontre avec les commissaires d’exposition Samedi 2 décembre, 15h30 Maison Folie Moulins Gratuit [Autour de l’expo Jeux Vidéo] ➡ Rencontre avec les commissaires d’exposition Maison Folie Moulins Samedi 02 décembre Gratuit En plus de l’exposition à la MFM – 29.11>14.01- , (re)découvrez tout un univers associé ! Le Samedi 02 Décembre, à 15h30, profitez d’une recontre exclusive avec les commissaires de l’exposition Simon Bachelier et Diane Landais.

Une occasion unique d'échanger avec eux et de profiter ensuite d'une visite commentée de l'exposition. Ce même jour, à 17h30, participez à un jeu multijoueur sans écran avec Johann Sebastian Joust ! ➕ ET L'EXPO ? Une exposition et bien plus… Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l'honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n'est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d'atteindre notre but dans un jeu vidéo… [exposition à la Maison Folie Moulins jusqu'au 14.01]

