JO & LÉO – Collectif La Cavale Maison Folie Moulins Lille, 1 décembre 2023, Lille.

JO & LÉO – Collectif La Cavale Vendredi 1 décembre, 20h00 Maison Folie Moulins 5/3 €

[SPECTACLE]

➡ JO & LÉO

Maison Folie Moulins

Ven. 01 Décembre | 20h

5/3 €

Réservations : https://my.weezevent.com/jo-leo-1

Qu’on la renie ou la fantasme, l’adolescence reste l’âge où l’on se découvre le plus intensément. À travers un amour naissant entre deux jeunes femmes, Julie Ménard compose un récit d’apprentissage où la poésie peut être un refuge et un baiser, une issue.

Quand les lycéennes Jo et Léo se rencontrent, c’est une « tempête sous les sweats à capuches», un cataclysme de sensations nouvelles. Chloé Simoneau met cette relation amoureuse en scène façon « dissection de grenouille en cours de SVT » pour mieux dévoiler ce qu’il y a derrière les regards et les points de suspension d’un texto…

Autant de bulles de vie et d’émotions qui gonflent et éclatent au rythme des fréquences cardiaques des deux héroïnes.

©Nicolas Drouet

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jo-leo-1 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 798, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Quu2019on la renie ou la fantasme, lu2019adolescence reste lu2019au0302ge ouu0300 lu2019on se deu0301couvre le plus intenseu0301ment. Au0300 travers un amour naissant entre deux jeunes femmes, Julie Meu0301nard compose un reu0301cit du2019apprentissage ouu0300 la poeu0301sie peut eu0302tre un refuge, un baiser, une issue. La nouvelle u0153uvre du collectif « La Cavale » u00e0 du00e9couvrir ce 1er du00e9cembre u00e0 la Maisons Folies Moulins. A destination des adolescents / u00e0 partir de 12 ans Duru00e9e 1h10″, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JO & Lu00c9O », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1043376.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/jo-leo-1 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 537}, « link »: « https://my.weezevent.com/jo-leo-1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

©Nicolas Drouet