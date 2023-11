TRAVAIL À FAIRE – Exposition Jeux Vidéo Maison Folie Moulins Lille, 29 novembre 2023, Lille.

TRAVAIL À FAIRE – Exposition Jeux Vidéo 29 novembre 2023 – 14 janvier 2024 Maison Folie Moulins Entrée Libre

[EXPOSITION JEUX VIDÉO]

➡ TRAVAIL À FAIRE*

Sous les Néons | Simon Bachelier | Diane Landais

Maison Folie Moulins

Mer. 29 Nov. 2023 – 14 Janv. 2024

⏲ Mer-Dim | 14h-19h

Gratuit

Une exposition et bien plus…**

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer »*** n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

L’exposition se construit autour des représentations du travail dans les jeux

vidéo indépendants. Elle explore comment leurs créatrices et créateurs amènent à réfléchir sur le concept même de travail et ses significations dans nos routines

professionnelles comme personnelles.

Une exposition de jeux vidéo indépendants comprenant 8 jeux jouables,

sortis entre 2013 et 2023

**AUTOUR DE L’EXPOSITION

29.11 – Vernissage à la MFM

01.12 – Soirée DJ Set à la Gare Saint Sauveur – Bistrot de St So

SPEEDRUN en live, commentés par JarmOu le 10.12 à 16h [championne belge de MarioKart, sur le podium mondial]

LIVE TWITCH »Quel est le métier de streameuse » avec Camille le 05.01 à 16h

Les performances live théâtrales [ ou playformances ]

01.01 – 19h30 – Gare Saint Sauveur

15.12 – 17h30 – MFM

17.12 – 16h – Gare Saint Sauveur

LES CONFÉRENCES

30.11 – 17h : Initiation aux jeux vidéo [Simon Bachelier]

03.01 – 16h : Je ne joue pas [Diane Landais]

Ateliers MÉCANICARTES

10.01 – 14h30 & 15h30 : Initiation [1h]

14.01 – 15h : Avancé [3h]

Rencontres, moments d’échanges et d’écoutes

02.12 – 15h30 | 16.12 – 15h30 | 13.01 – 16h

*Sens et représentation du travail dans les Jeux Vidéo indépendants

*** »Farmer » dans les jeux vidéo est un terme pour définir une action répétitive dans un but précis. Ex : chasser 100 fois le même monstre pour récupérer des matériaux/armes/…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T19:00:00+01:00

2024-01-14T14:00:00+01:00 – 2024-01-14T19:00:00+01:00